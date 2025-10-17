Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri Dünya Seriyasının final mərhələsində iştirak edəcəklər
Fərdi
- 17 oktyabr, 2025
- 11:57
Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri Dünya Seriyasının final mərhələsində iştirak edəcəklər.
Bu barədə "Report"a Güləş Federasiyasından məlumat verilib.
Misirin İsgəndəriyyə şəhərində keçiriləcək yarışda baş məşqçi Oyan Nəzərianinin rəhbərliyi altında Vüsal Əliyev, Sahib Dadaşov (hər ikisi 80 kq) və İbrahim Yusubov (90 kq) mübarizə aparacaq.
Sabah təsnifat mərhələsinin və qruplarda ilk 2 turun görüşləri keçiriləcək. Oktyabrın 19-da isə qruplarda son turun qarşılaşmaları ilə yanaşı, 1/4 final, yarımfinal və medallar uğrunda görüşlər baş tutacaq.
Yekunda bütün 5 mərhələdə güləşçilərin topladığı xallar cəm ediləcək və hər çəki üzrə dünya çempionları müəyyənləşəcək.
