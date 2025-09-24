İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    Fərdi
    • 24 sentyabr, 2025
    • 22:48
    Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri dünya çempionatında iştirak edəcəklər

    Azərbaycan təmsilçiləri Yunanıstanın Katerini şəhərində keçiriləcək çimərlik güləşi üzrə U-17 dünya çempionatında iştirak edəcəklər.

    "Report" xəbər verir ki, baş məşqçi Oyan Nəzərianinin rəhbərliyi altında ölkəmiz 10 güləşçi ilə təmsil olunacaq.

    Oğlanların mübarizəsində Əlirza Heybətli, Elcan Həsənov (hər ikisi 60 kq), Rəşad Əliyev, Ruslan Vəliyev (hər ikisi 70 kq), Elvin Hacıquliyev, Nihad Süleymanlı (hər ikisi 80 kq), Möhlət Qasımov və Elgün Kərimli (hər ikisi 90 kq) çıxış edəcək.

    İlk dəfə təmsil olunacağımız qızların yarışında isə Ülviyyə Musayeva (55 kq) və Rəna Nuriyeva (65 kq) uğurlu debüt etməyə çalışacaq.

    Qeyd edək ki, sabah start götürəcək dünya çempionatında I-S dərəcəli hakim Sədi Quliyev ədaləti qoruyacaq.

