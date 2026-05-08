İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycanın 28 güləşçisi qitə birinciliyində yarışacaq

    Fərdi
    • 08 may, 2026
    • 16:44
    Azərbaycanın 28 güləşçisi qitə birinciliyində yarışacaq

    Azərbaycanın 28 güləşçisi mayın 11-dən 17-dək Bolqarıstanın Samakov şəhərində keçiriləcək U-17 Avropa çempionatında iştirak edəcək.

    Azərbaycan Güləş Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, qitə birinciliyində açılışı yunan-Roma güləşi üzrə millinin üzvləri edəcək.

    Böyük məşqçi Rafiq Hüseynov, məşqçilər Kamran Məmmədov, Zöhrab Abbasov və Müşviq Məmmədovun rəhbərliyi altında Əli Cavadlı (45 kq), Ömər Salmanov (48 kq), Hüseyn Mustafazadə (51 kq), Qurban Məcnunov (55 kq), Elmir Çərkəzov (60 kq), Orxan Həbibli (65 kq), Əli Məmmədov (71 kq), Zəka Yusubov (80 kq), Zöhrab Səfərov (92 kq) və Məhəmməd Mustafayev (110 kq) mübarizəyə start verəcək.

    Daha sonra estafet qadın güləşinə keçəcək. Böyük məşqçi Mariya Stadnik və məşqçi Solmaz Adilovanın rəhbərliyi altında Gülxanım Şirinova (40 kq), Nuray Cəfərli (46 kq), Xədicə Qurbanzadə (49 kq), Fatimə Bayramova (53 kq), Məryəm Əmrəli (57 kq), Fidan Babayeva (61 kq), Nuray Həsənli (65 kq) və Simurə Abdullayeva (69 kq) çıxış edəcək.

    Yarışın sonlarında böyük məşqçi Əsgərxan Novruzov, məşqçilər Vahid Məmmədov, Yaşar Əliyev və Allahverdi Vəliyevin rəhbərliyi altında Tunar Həsənov (45 kq), Hüseyn Rzazadə (48 kq), İbrahim Həsənov (51 kq), Abbas Şəfiyev (55 kq), Vahid Məmmədov (60 kq), Rəşid Nazarov (65 kq), Tunar Quliyev (71 kq), Nihad Süleymanlı (80 kq), Elgün Kərimli (92 kq) və Hakim Tağıyev (110 kq) uğur qazanmağa çalışacaq.

    "Samokov Arena"da keçiriləcək yarışda gündüz seansının görüşləri Bakı vaxtı ilə saat 11:30-da, axşam seansının qarşılaşmaları isə 19:00-da başlayacaq.

    Qeyd edək ki, Avropa çempionatında ədaləti I dərəcəli hakimlər Həbib Nurulu, Zaur Şərifov və Eldar Bayramov qoruyacaq.

    Azərbaycan güləşçiləri Rafiq Hüseynov Güləş üzrə Avropa çempionatı Mariya Stadnik Əsgərxan Novruzov

    Son xəbərlər

    17:12

    İndoneziya səfiri Sumqayıtda əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:12
    Foto

    Read Qasımov Bakıda vətəndaşları qəbul edib

    İnfrastruktur
    17:01
    Foto

    İqtisadi Şuranın iclasında turizmin inkişafına dair qərarlar qəbul olunub

    Turizm
    16:55

    Mirsalam Qənbərov: Yeni qəsəbə salınır, lakin kanalizasiya sistemi düzgün qurulmur

    Ekologiya
    16:54

    İkinci Dünya müharibəsi iştirakçılarına birdəfəlik maddi yardım ödənilib

    Sosial müdafiə
    16:53

    Fransada məhkəmə antifaşistlərin yürüşlərinə qadağa qoyub

    Digər ölkələr
    16:51

    "Böyük Dəbilqə": Azərbaycan cüdoçuları ilk günü medalsız başa vurublar - YENİLƏNİB

    Fərdi
    16:48

    AFFA İntizam Komitəsi I Liqa klublarının futbolçularını diskvalifikasiya edib

    Futbol
    16:46

    Azərbaycanda ödəniş kartları ilə fırıldaqçılıq hallarının sayı kəskin artıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti