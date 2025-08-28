Azərbaycanı MMA üzrə beynəlxalq turnirdə dörd idmançı təmsil edəcək
Fərdi
- 28 avqust, 2025
- 12:33
Avqustun 30-da Tbilisi şəhərində GAMMA təşkilatının təşəbbüsü ilə keçiriləcək MMA üzrə beynəlxalq turnirdə Azərbaycan 4 idmançı ilə təmsil olunacaq.
"Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, komandamızın heyətində Rəsul Rəhimov, Vasif Əhlimanov, Fəqan Rzayev və Musa Musazadə yer alıb.
İdmançılara baş məşqçi Fərid Əlibabazadə rəhbərlik edəcək.
Milli komanda bu gün Tbilisidə olacaq. Avqustun 29-da çəkiölçmə mərasimi baş tutacaq, ertəsi gün isə yarışa start veriləcək.
Turnirdə müxtəlif ölkələrdən döyüşçülərin iştirakı gözlənilir.
Son xəbərlər
13:16
Paşinyan: II Qaregin vəzifəsini tərk etməlidirRegion
13:15
Azərbaycanın hakim-inspektoru UEFA-dan təyinat alıbFutbol
13:11
Ukrayna Rusiyaya məxsus "Kalibr" raket daşıyıcı gəmini vurubDigər ölkələr
13:08
Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsi Bərdədən Xankəndiyə köçürülürİnfrastruktur
13:04
Ermənistan Baş naziri: Eyni zamanda Aİ və Aİİ-də üzvlük mümkün deyilDigər ölkələr
13:00
Təhsil kreditinə müraciətin vaxtı açıqlanıbElm və təhsil
12:53
SOCAR 6 ayda Türkiyədəki zavodunda dizel yanacağı istehsalını 7 % artırıbEnergetika
12:51
Azərbaycanda telekommunikasiya sahəsində yeni dövlət standartları qəbul edilibİKT
12:50