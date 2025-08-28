    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi Neokolonializmlə mübarizə Hava proqnozu

    Fərdi
    • 28 avqust, 2025
    • 12:33
    Azərbaycanı MMA üzrə beynəlxalq turnirdə dörd idmançı təmsil edəcək

    Avqustun 30-da Tbilisi şəhərində GAMMA təşkilatının təşəbbüsü ilə keçiriləcək MMA üzrə beynəlxalq turnirdə Azərbaycan 4 idmançı ilə təmsil olunacaq.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, komandamızın heyətində Rəsul Rəhimov, Vasif Əhlimanov, Fəqan Rzayev və Musa Musazadə yer alıb.

    İdmançılara baş məşqçi Fərid Əlibabazadə rəhbərlik edəcək.

    Milli komanda bu gün Tbilisidə olacaq. Avqustun 29-da çəkiölçmə mərasimi baş tutacaq, ertəsi gün isə yarışa start veriləcək.

    Turnirdə müxtəlif ölkələrdən döyüşçülərin iştirakı gözlənilir.

    #MMA   #Tbilisi   #Gürcüstan   #döyüş  

