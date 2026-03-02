İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən Məşqçilər Forumunun açılış mərasimi baş tutub

    Fərdi
    • 02 mart, 2026
    • 10:24
    Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən Məşqçilər Forumunun açılış mərasimi baş tutub

    Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən Məşqçilər Forumunun açılış mərasimi baş tutub.

    "Report"un məlumatına görə, Bakı Kristal Zalında reallaşan tədbirə nazir Fərid Qayıbov, federasiya rəsmiləri və mütəxəssislər qatılıblar.

    Mərasim Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə start götürüb.

    Fərid Qayıbov məşqçiləri salamlayıb. O, idman həftəsində bir sıra tədbirlərin baş tutacağını diqqətə çatdırıb:

    "5 Mart – Bədən Tərbiyəsi və İdman Günüdür. Demək olar ki, bütün rayonlarımızda Olimpiya Kompleksləri var. İdmanda yaxşı nəticələrimiz var. Azərbaycan idmanı dünya arenalarında tanınır. Bakı isə bu il dünyanın idman paytaxtıdır. Məşqçilərin I Forumunda xarici və yerli mütəxəssislər iştirak edirlər. Dünyada bütün sahələrlə yanaşı, idman da inkişaf edir. Bu gün məşqçilərimiz müasir üsullardan istifadə edirlər. Amma hər zaman öyrənməliyik. Bu, məşqçilərimiz üçün vacib Forumdur. Hər birinizə iştirak üçün təşəkkür edirəm".

    Forumun panel iclaslarında "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov, voleybol üzrə Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Faiq Qarayev, Azərbaycan Güləş Federasiyasının vitse-prezidenti, olimpiya çempionu Namiq Abdullayev, Azərbaycanın badminton yığmasının baş məşqçisi Morteza Validarvi iştirak edəcəklər.

    Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyinin (AMADA) icraçı direktoru Təhminə Tağı-zadə və Hacettepe Universitetinin İdman elmləri fakültəsinin Bədən tərbiyəsi və idman fiziologiyası bölməsinin Heyvanlar üzərində tədqiqatlar laboratoriyasının rəhbəri Haydar Demirel "Dopinq" mövzusunda panel iclasa qatılacaqlar.

    Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən Məşqçilər Forumunun açılış mərasimi baş tutub
    Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən Məşqçilər Forumunun açılış mərasimi baş tutub
    Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən Məşqçilər Forumunun açılış mərasimi baş tutub
    Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən Məşqçilər Forumunun açılış mərasimi baş tutub
    Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən Məşqçilər Forumunun açılış mərasimi baş tutub

    Məşqçilər Forumu Qurban Qurbanov Fərid Qayıbov AMADA Faiq Qarayev Namiq Abdullayev

    Son xəbərlər

    11:04

    Ursula fon der Lyayen Kipr lideri ilə İran PUA-sının Akrotiri bazasına hücumunu müzakirə edib

    Digər ölkələr
    10:55

    Azərbaycan – Şimali Makedoniya matçının hakim təyinatları məlum olub

    Futbol
    10:54

    Ukrayna Ordusu Novorossiyskə zərbə endirib, yaralananlar var

    Digər ölkələr
    10:53

    Azərbaycan millisi "Muhamet Malo" beynəlxalq turnirində 2 qızıl və 3 gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    10:52

    İsrail Səhiyyə Nazirliyi: İrana qarşı əməliyyat başlayandan bəri yüzlərlə insan xəstəxanaya yerləşdirilib

    Digər ölkələr
    10:47
    Foto

    Azərbaycan UNESCAP-ın təşkil etdiyi forumda təmsil olunub

    Biznes
    10:40
    Foto

    Mingəçevir Dövlət Universitetində regionda ilk dəfə irihəcmli ingilis dili olimpiadası keçirilir

    Elm və təhsil
    10:39

    Sloveniyalı mütəxəssis Bakıda Azərbaycanın idman infrastrukturunu yüksək qiymətləndirib

    Fərdi
    10:38
    Foto

    İlham Əliyev Bakıda məişət tullantıları daşıyan texnikalarla tanış olub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti