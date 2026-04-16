Azərbaycan və Dünya Kapoeyra Federasiyası arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib
Fərdi
- 16 aprel, 2026
- 17:11
Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov Dünya Kapoeyra Federasiyasının prezidenti Rodriqo Furbino Qomes ilə beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələsini müzakirə edib.
Bu barədə "Report"a nazirlikdən bildirilib.
Bu gün Dünya Kapoeyra Federasiyasının prezidenti Rodriqo Furbino Qomes ilə görüşən nazir ölkədə idman sahəsində görülən işlər və əldə olunan nailiyyətlər barədə məlumat verib.
Görüşdə Azərbaycanda kapoeyranın inkişaf perspektivləri, beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub.
Azərbaycan Kapoeyra Federasiyasının prezidenti Günel Muradova və federasiyanın digər məsul şəxsləri də görüşdə iştirak ediblər.
