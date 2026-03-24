İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycan üzgüçüləri Kutaisidə keçirilən Açıq Yaz Kubokunda uğurlu nəticələr əldə ediblər

    Fərdi
    • 24 mart, 2026
    • 14:07
    Azərbaycan üzgüçüləri Kutaisidə keçirilən Açıq Yaz Kubokunda uğurlu nəticələr əldə ediblər

    Gürcüstanın Kutaisi şəhərində keçirilən üzgüçülük üzrə Açıq Yaz Kubokunda Azərbaycan idmançıları uğurlu nəticələr göstəriblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Gənclər və İdman Nazirliyi məlumat yayıb.

    Yarışın yekununda Süleyman İsmayılzadə ümumi kateqoriyada, Fərhad Şirməmmədli isə 2010-cu il və daha kiçik yaş qrupunda ən yaxşı nəticə göstərərək xüsusi kuboklara layiq görülüblər. Turnir həm də iki yeni ölkə rekordunun müəyyənləşməsi ilə yadda qalıb.

    Mehri Əbdurəhmanlı 50 metr məsafəyə arxasıüstə, Süleyman İsmayılzadə isə 400 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzmədə yeni Azərbaycanda rekorduna imza atıblar.

    Həmçinin Anastasiya Qnusina 7 qızıl və 4 gümüş, Fərhad Şirməmmədli 3 qızıl, 4 gümüş və 1 bürünc, Süleyman İsmayılzadə 3 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc, Mehri Əbdurəhmanlı 2 qızıl, 4 gümüş və 1 bürünc medal əldə ediblər.

    Həmçinin Safiya Səmədova 2 qızıl, 3 gümüş və 1 bürünc, Mehdi Muxtarlı 1 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc, Yusif Sofiyev 2 gümüş və 4 bürünc, Arif Tapdıqov isə 1 bürünc medala sahib çıxıblar.

    Gənclər və İdman Nazirliyi Mehri Əbdurəhmanlı Süleyman İsmayılzadə Anastasiya Qnusina

    Son xəbərlər

    14:22

    Digər ölkələr
    14:22

    ASK
    14:10

    Digər ölkələr
    14:07

    Fərdi
    14:04

    İnfrastruktur
    14:02

    Sənaye
    14:00

    Region
    13:53

    Hadisə
    13:38

    Region
    Bütün Xəbər Lenti