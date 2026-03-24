Azərbaycan üzgüçüləri Kutaisidə keçirilən Açıq Yaz Kubokunda uğurlu nəticələr əldə ediblər
- 24 mart, 2026
- 14:07
Gürcüstanın Kutaisi şəhərində keçirilən üzgüçülük üzrə Açıq Yaz Kubokunda Azərbaycan idmançıları uğurlu nəticələr göstəriblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Gənclər və İdman Nazirliyi məlumat yayıb.
Yarışın yekununda Süleyman İsmayılzadə ümumi kateqoriyada, Fərhad Şirməmmədli isə 2010-cu il və daha kiçik yaş qrupunda ən yaxşı nəticə göstərərək xüsusi kuboklara layiq görülüblər. Turnir həm də iki yeni ölkə rekordunun müəyyənləşməsi ilə yadda qalıb.
Mehri Əbdurəhmanlı 50 metr məsafəyə arxasıüstə, Süleyman İsmayılzadə isə 400 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzmədə yeni Azərbaycanda rekorduna imza atıblar.
Həmçinin Anastasiya Qnusina 7 qızıl və 4 gümüş, Fərhad Şirməmmədli 3 qızıl, 4 gümüş və 1 bürünc, Süleyman İsmayılzadə 3 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc, Mehri Əbdurəhmanlı 2 qızıl, 4 gümüş və 1 bürünc medal əldə ediblər.
Həmçinin Safiya Səmədova 2 qızıl, 3 gümüş və 1 bürünc, Mehdi Muxtarlı 1 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc, Yusif Sofiyev 2 gümüş və 4 bürünc, Arif Tapdıqov isə 1 bürünc medala sahib çıxıblar.