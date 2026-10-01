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    Azərbaycan şahmatçılarının oktyabr ayı üçün FIDE reytinqi bəlli olub

    Fərdi
    • 01 oktyabr, 2026
    • 15:24
    Azərbaycan şahmatçılarının oktyabr ayı üçün FIDE reytinqi bəlli olub

    Beynəlxalq Şahmat Federasiyası (FIDE) oktyabr ayı üçün reytinq cədvəlini yeniləyib.

    "Report" FIDE-nin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan təmsilçilərindən Şəhriyar Məmmədyarov (2710) 29-cu pillədə qərarlaşıb.

    Teymur Rəcəbov (2689) 38-ci, Aydın Süleymanlı (2679) 41-ci yerdədir. Məhəmməd Muradlı (2662) 53-cü, Rauf Məmmədov (2632) 89-cudur.

    Siyahıya norveçli Maqnus Karlsen (2823) başçılıq edir.

    Qadınlardan Ülviyyə Fətəliyeva (2395) 55-ci, Gövhər Beydullayeva (2392) 57-ci, Xanım Balacayeva (2357) 83-cü, Günay Məmmədzadə (2348) 93-cü pillədə qərarlaşıb.

    Birinci sırada çinli Yifan Hou (2596) yer alıb.

    Şəhriyar Məmmədyarov Maqnus Karlsen Ülviyyə Fətəliyeva FIDE reytinqi Beynəlxalq Şahmat Federasiyası (FIDE)
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