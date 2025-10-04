Azərbaycan parabadmintonçusu Avropa çempionatında finala vəsiqə qazanıb
Fərdi
- 04 oktyabr, 2025
- 11:03
Azərbaycan parabadmintonçusu Zəhra Salmanlı Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilən Avropa çempionatında finala vəsiqə qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, 14 yaşlı idmançı Azərbaycan badmintonu tarixində ilk dəfə qitə çempionatında qarışıq qoşa kateqoriyada finala yüksəlib.
SH-6 kateqoriyasında ingiltərəli komanda yoldaşı Krysten Coombs ilə tandem təşkil edən Z.Salmanlı yarımfinalda polşalı Daria Bujniçka və şotland Endryu Deyvis qoşasına 2:0 (21-18,21-10) hesabı ilə qalib gələrək turnirdə həlledici qarşılaşmaya vəsiqə qazanıb
