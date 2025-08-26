Azərbaycan millisinin məşqçisi: “Batumi Cup"da qızıl medallarımızın sayını artıra bildik”

Azərbaycanın aşağı yaş qruplarında çıxış edən badmintoçular Gürcüstanda keçirilən “Batumi Cup” beynəlxalq turnirində ötən illə müqayisədə qızıl medalların sayını artırıblar.
Bunu “Report”a açıqlamasında uşaq və yeniyetmələr üzrə millinin məşqçisi Elçin Mehdiyev deyib.
O, idmançıların Gürcüstanda keçirilən yarışda çıxışını dəyərləndirib:
“Ötən il də bu turnirdə iştirak etmişdik və yüksək nəticələrlə geri dönmüşdük. Bu il bizə daha düşərli oldu və qızıl medallarımızın sayını artıra bildik. Xatırladım ki, turnirdə 5 idmançı ilə U-11, U-13 və U-15 yaş kateqoriyalarında iştirak etdik. 7 qızıl, 3 gümüş, 1 bürünc medalla geri döndük. Başda federasiya rəhbərliyi olmaqla, əziyyəti keçən məşqçilərimizə də təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bizə bu turnirdə çox böyük dəstək oldular. Bu da komandamıza çox yaxşı motivasiya verirdi. İnanıram ki, gələcəkdə də ölkəmizin bayrağını yüksəklərə qaldıracağıq".
Mütəxəssis yarışlara qatılmağın önəmindən danışıb:
"Son illərdə davamlı olaraq uşaq və yeniyetmələr arasında keçirilən beynəlxalq turnirlərdə iştirak edirik. Bu da təbii ki, indidən uşaqlara beynəlxalq təcrübə, dünyagörüşü baxımından çox kömək edir. Davamlı olaraq beynəlxalq turnirlərdə iştirak nəticələrimizin də yaxşılaşmasına səbəb olur”.
Qeyd edək ki, uşaq və yeniyetmə badmintonçular sözügedən beynəlxalq yarışda ümumilikdə 11 medal qazanıblar.