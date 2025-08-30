Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "III MDB oyunlarında ən azı iki medal qazana bilərik"
- 30 avqust, 2025
- 17:25
III MDB oyunları çərçivəsində Xankəndidə keçiriləcək kamandan oxatma üzrə yarışlarda azərbaycanlı idmançılardan ən azı iki medal gözlənilir.
"Report" xəbər verir ki, bunu millinin baş məşqçisi Natiq Fazilov kamandan oxatma üzrə Azərbaycan birinciliyi və çempionatından sonra jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O, idmançıların uğurlu çıxışına inandığını deyib:
"Bu gözəl bayramı təşkil etdiyinə görə Gənclər və idman Nazirliyinə və Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyasına böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Gördüyünüz kimi, uşaqların sayı çoxalıb. Gənclərimiz həddindən artıq çoxdur. İnanıram ki, bu idman növünün gələcəyi var. İki gündən sonra Cənubi Koreyada təşkil olunacaq dünya çempionatına gedəcəyik. Ordan uğurla dönəcəyimizə inanıram. Əsas məqsədimiz bizim sentyabr-oktyabr ayında keçiriləcək III MDB oyunlarıdır. Bu turnirdə uğurla çıxış edib, ən azı iki medal qazana bilərik".
Qeyd edək ki, kamandan oxatma üzrə Azərbaycan birinciliyi və çempionatında ölkənin müxəlif bölgələrini təmsil edən 60-dan çox peşəkar idmançı çempionluq uğrunda mübarizə aparıb.