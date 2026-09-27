İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Azərbaycan milliləri Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında sonuncu oyunlarını bu gün keçirəcəklər

    Fərdi
    • 27 sentyabr, 2026
    • 09:00
    Azərbaycan milliləri Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında sonuncu oyunlarını bu gün keçirəcəklər

    Azərbaycan milliləri Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında bu gün sonuncu görüşlərini keçirəcəklər.

    "Report"un məlumatına görə, kişilərdən ibarət yığma XI turda Serbiya ilə üz-üzə gələcək.

    Qadınlar İrandan olan rəqibləri ilə qarşılaşacaq.

    Kişilərdən ibarət kollektiv 10 turdan sonra 15 xalla 7-ci, qadınlar 13 xalla 23-cü pillədə qərarlaşıb.

    Ümumdünya Şahmat Olimpiadası Azərbaycanın şahmat millisi
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