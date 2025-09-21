İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Azərbaycan kikboksçuları Avropa çempionatını 21 medalla başa vurub

    Fərdi
    • 21 sentyabr, 2025
    • 13:10
    Azərbaycan kikboksçuları Avropa çempionatını 21 medalla başa vurub

    12-21 sentyabr tarixlərində İtaliyanın Lido Jesolo şəhərində kikboksinqin WAKO versiyası üzrə gənclər, yeniyetmələr və kadetlər arasında keçirilən Avropa çempionatında Azərbaycan milli komandası yüksək nəticə göstərib.

    "Report" xəbər verir ki, ümumilikdə milli komanda 5 qızıl, 6 gümüş və 10 bürünc medal qazanaraq bu mötəbər yarışda iştirak edən 41 ölkə arasında 14-cü pilləyə yüksəlib.

    Hakimlər kollegiyasının üzvü, respublika və beynəlxalq dərəcəli hakim Səbinə Qiyasova, beynəlxalq A kateqoriyanı qazanmaqdan əlavə olaraq yarışın ən yaxşı rinq qadın hakimi seçilib.

    Azərbaycan Kikboksinq Federasiyasının vitse-prezidenti Eduard Mammadov milli komandanın bütün üzvlərini, məşqçilər heyətini, hakimləri qazanılmış uğurlara görə təbrik edib.

    Bununla yanaşı, o, federasiyanın fəxri prezidenti Adil Əliyevə və kikboksinq idman növünün inkişafında əvəzsiz rolu olan federasiya prezidenti Orxan Əliyevə, hər bir yarışda federasiyaya dəstək olan Gənclər və İdman Nazirliyinə hərtərəfli dəstəyə görə minnətdarlığını bildirib.

    kikboksinq Eduard Mammadov
    Азербайджанские кикбоксеры завершили чемпионат Европы с 21 медалью
    Azerbaijani kickboxers finish European Championship with 21 medals

    Son xəbərlər

    13:43

    Biləsuvarda avtomobil maneəyə çırpılıb, sürücü ölüb

    Hadisə
    13:33
    Foto

    Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Xankəndi şəhərinə mediatur təşkil olunub

    Media
    13:29

    AK sədri: Avropa İttifaqı rüsumlar məsələsində öz maraqlarından çıxış edəcək

    Digər ölkələr
    13:17

    Bakının iki rayonunda oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    13:10

    Azərbaycan kikboksçuları Avropa çempionatını 21 medalla başa vurub

    Fərdi
    13:05

    Xabi Alonso "Real"ın sabiq baş məşqçilərinin uğurunu təkrarlayıb

    Futbol
    13:02

    İsrail və Macarıstanın XİN rəhbərləri Qəzza zolağındakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    12:46

    Naxçıvanda yüksək dağlıq ərazilərə qar yağır

    Ekologiya
    12:33

    Sabah bəzi rayonlara yağış və qar yağacaq, dolu düşəcək - PROQNOZ

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti