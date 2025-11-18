İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Azərbaycan güləşçisi Rusiyadakı turnirdə qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    • 18 noyabr, 2025
    • 16:52
    Azərbaycan güləşçisi Rusiyadakı turnirdə qızıl medal qazanıb

    Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Ali Tsokayev (86 kq) Rusiyanın Yakutsk şəhərində keçirilən turnirdə qızıl medal qazanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Güləş Federasiyasından məlumat verilib.

    Cəbrayıl Hacıyev (79) bu yarışda üçüncü yeri tutub.

    Tarko-Sale şəhərində isə yunan-Roma güləşi üzrə turnir baş tutub. Burada Fərid Sadıxlı (55 kq), Nihad Quluzadə (60 kq) və Məhəmməd Əhmədiyev (97 kq) bürünc medala sahib çıxıblar.

    Azərbaycan güləşçiləri Qızıl medal Rusiyadakı turnir Yakutsk

