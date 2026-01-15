Azərbaycan güləşçisi: "Los-Anceles olimpiadasını əsas hədəflərimdən biri kimi görürəm" - MÜSAHİBƏ
- 15 yanvar, 2026
- 16:28
Azərbaycan çempionatının qalibi olan yunan-Roma güləşçisi Ayxan Cavadov "Report"un suallarını cavablandırıb. 2025-ci ildə U-20 dünya və Avropa çempionatının qızıl medalını qazanmış idmançı növbəti hədəflərindən söz açıb. Daha öncə yeniyetmələr arasında Avropa çempionu da olmuş güləşçi qarşıdakı Yay Olimpiya Oyunlarında uğurlu çıxış etmək istəyir.
- Azərbaycan çempionatının qalibi oldunuz. Təəssüratlarınız necədir?
- Azərbaycan çempionatının qalibi olmaq mənim üçün çox böyük qürurdur. Bu titul uzun müddət davam edən zəhmətin və əziyyətin nəticəsidir. Həm özüm, həm də məşqçilərim üçün çox dəyərli qələbədir.
- Turnirin səviyyəsi, rəqiblər arasında rəqabət barədə nə deyə bilərsiniz?
- Yarışın səviyyəsi kifayət qədər yüksək idi. Demək olar ki, hər görüş gərgin mübarizə şəraitində keçdi. Rəqiblərimin hamısı yaxşı hazırlaşmışdılar və bu da qələbənin dəyərini daha da artırır.
- Daha əvvəl U-20 dünya və Avropa çempionatında qızıl medallar qazanmısınız. 18 yaşında bu nailiyyətləri əldə etmək necə hissdir?
- 18 yaşımda U-20 dünya və Avropa çempionu olmaq sözlə ifadə ediləcək hiss deyil. Bu nailiyyətlər mənə həm böyük motivasiya verir, həm də məsuliyyətimi artırır. Qarşıda məni daha böyük hədəflər gözləyir.
- Yaşının az olmasına baxmayaraq, çıxış etdiyin çəkidə artıq özünü ölkənin ən yaxşılarından biri hesab edirsən?
- Özümü daim inkişafda görürəm. Bəli, çıxış etdiyim çəki dərəcəsində ölkənin güclüləri sırasında olduğumu düşünürəm. Amma hələ də formamın zirvəsinə çatmamışam. Daha da yaxşı olmağa çalışıram.
- Yəqin ki, 2026-cı ildə böyüklər arasında dünya və Avropa çempionatlarına da qatılacaqsan. Bu il daha böyük nailiyyətlər əldə edə bilərsən?
- Hələ gəncəm, tələsmək istəmirəm. Hazırda əsas məqsədim addım-addım inkişaf etməkdir. Məşqçilərimin məsləhəti və qərarı olarsa, böyüklər arasında yarışlarda da çıxış edə bilərəm. İndiki mərhələdə əsas diqqətimi hazırlığa və öz üzərimdə işləməyə yönəltmişəm.
- Azərbaycan idmanında gənc yaşlarında bir çoxları nailiyyətlər qazanır, sonradan onları böyük arenalarda görə bilmirik. Bunun baş verməməsi üçün çalışırsan?
- Bunun fərqindəyəm və məhz buna görə hər detal üzərində işləyirəm. Daim intizamlı olmaq, öz üzərində işləmək və tələsməmək çox vacibdir. Məqsədim təkcə gənclər arasında yox, böyüklər səviyyəsində də davamlı uğur qazanmaqdır.
- Azərbaycanın yunan-Roma güləşində yeganə olimpiya çempionu Fərid Mansurovdur. 2028-ci ildəki və ya növbədi Olimpiadada bu nailiyyəti təkrarlamağı qarşına hədəf kimi qoymusan?
- Fərid Mansurov Azərbaycan güləşi üçün böyük nümunədir. Olimpiya çempionu olmaq hər bir güləşçinin arzusudur. Mən də 2028-ci ildə Los-Ancelesdə keçiriləcək Yay Olimpiya Oyunlarını və növbəti analoji yarışları əsas hədəflərimdən biri kimi görürəm. Uğur qazanmaq üçün əlimdən gələni edəcəyəm.