Azərbaycan Güləş Federasiyası yeni layihəyə start verib
- 06 noyabr, 2025
- 21:12
"Report" xəbər verir ki, "Qız kimi güləş" kampaniyası altında həyata keçirilən layihənin məqsədi ölkədə qadın güləşinə marağı daha da artırmaq və bu sahədə kütləvilik yaratmaqdır.
Bakının mərkəzində yerləşən federasiyanın yeni təlim-məşq bazası bundan sonra gələcəyin qız güləşçilərinin yetişməsinə xidmət edəcək.
Natiq Əliyev küçəsində yerləşən güləş mərkəzində böyüklər arasında Avropa üçüncüsü, gənclər arasında dünya çempionu Səbirə Əliyeva və İslam Həmrəyliyi Oyunlarının 2 qat qalibi, gənclər arasında dünya çempionu və Avropa ikincisi Leyla Qurbanova tərəfindən həftəiçi 5 gün məşqlər keçirilir.
7-17 yaş arası qızlar Azərbaycan Güləş Federasiyasının rəsmi saytı vasitəsi ilə qeydiyyatdan keçməklə hazırlıq prosesinə qatıla bilərlər.
Qeyd edək ki, bütün zəruri inventarlarla təmin edilmiş güləş mərkəzində həyata keçirilən məşqlər ödənişsizdir.