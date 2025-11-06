İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Azərbaycan Güləş Federasiyası yeni layihəyə start verib

    Fərdi
    • 06 noyabr, 2025
    • 21:12
    Azərbaycan Güləş Federasiyası yeni layihəyə start verib

    Azərbaycan Güləş Federasiyası yeni layihəyə start verib.

    "Report" xəbər verir ki, "Qız kimi güləş" kampaniyası altında həyata keçirilən layihənin məqsədi ölkədə qadın güləşinə marağı daha da artırmaq və bu sahədə kütləvilik yaratmaqdır.

    Bakının mərkəzində yerləşən federasiyanın yeni təlim-məşq bazası bundan sonra gələcəyin qız güləşçilərinin yetişməsinə xidmət edəcək.

    Natiq Əliyev küçəsində yerləşən güləş mərkəzində böyüklər arasında Avropa üçüncüsü, gənclər arasında dünya çempionu Səbirə Əliyeva və İslam Həmrəyliyi Oyunlarının 2 qat qalibi, gənclər arasında dünya çempionu və Avropa ikincisi Leyla Qurbanova tərəfindən həftəiçi 5 gün məşqlər keçirilir.

    7-17 yaş arası qızlar Azərbaycan Güləş Federasiyasının rəsmi saytı vasitəsi ilə qeydiyyatdan keçməklə hazırlıq prosesinə qatıla bilərlər.

    Qeyd edək ki, bütün zəruri inventarlarla təmin edilmiş güləş mərkəzində həyata keçirilən məşqlər ödənişsizdir.

    güləş yeni layihə Qız kimi güləş

    Son xəbərlər

    21:18

    Tramp İrana qarşı sanksiyaların müddətini bir il artırıb

    Digər ölkələr
    21:18
    Foto

    Naxçıvanda Zəfər Günü münasibətilə Hacadağa zirvə yürüşü təşkil olunub

    Daxili siyasət
    21:12

    Azərbaycan Güləş Federasiyası yeni layihəyə start verib

    Fərdi
    21:08
    Foto

    Latviyada Zəfər Günü qeyd edilib

    Xarici siyasət
    21:03
    Foto
    Video

    Pakistanda Baş nazir ofisi Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb

    Xarici siyasət
    20:59

    Sahibə Qafarova Türkiyənin vitse- prezidenti ilə COP29-un nailiyyətlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    20:53

    Orban: Moskva-Vaşinqton sammitinin keçirilməsi ilə bağlı danışıqlar davam edir

    Digər ölkələr
    20:47

    Türkiyədə 4,3 maqnitudada zəlzələ olub

    Region
    20:44

    "SpaceX" "EchoStar"ın tezliklərini 2,6 milyard dollara alacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti