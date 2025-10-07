Azərbaycan gimnastı: "Mənə dəstək göstərənlərin hər birinə təşəkkür edirəm"
III MDB Oyunlarında gümüş medal qazanan Azadə Atakişiyeva ona dəstək göstərənlərin hər birinə təşəkkür edib.
"Report"un Şəkiyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, idmançı bunu jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O, sabah finallarda daha yaxşı çıxış etmək istədiyini bildirib:
"Çox şadam ki ikinci yeri tutdum. Sabah ayrıayrı alətlər üzrə finallarda daha yaxşı çıxış etməyə çalışacağam. Kiçik səhvlərə görə qızıl medal qazana bilmədim. Çalışacağam növbəti yarışlarda birinci yeri tutum. Bu gün mənə dəstək göstərənlərin hər birinə təşəkkür edirəm".
Qeyd edək ki, A.Ağakişiyeva çoxnövçülükdə ikinci yeri tutub.
