    Azərbaycan cüdoçusu Turan Bayramov "Böyük Dəbilqə" turnirində finala yüksəlib

    Fərdi
    20 mart, 2026
    14:21
    Azərbaycan cüdoçusu Turan Bayramov (66 kq) Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirində finala yüksəlib.

    "Report" xəbər verir ki, o, yarımfinalda Gürcüstanı təmsil edən Tornike Qiqaurini üstələyib.

    Bayramov rəqibinə ipponla qalib gəlib.

    Onun həlledici mərhələdəki rəqibi Nurkanat Serikbayev (Qazaxıstan) olacaq.

    Qeyd edək ki, digər təmsilçilərimizdən Rəşad Yelkiyev (66 kq), Könül Əliyeva (48 kq) və Leyla Əliyeva (52 kq) yarışı mükafatsız başa vurublar.

