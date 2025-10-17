İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Fərdi
    • 17 oktyabr, 2025
    • 09:27
    Azərbaycan cüdoçularının Qran-pridəki ilk rəqibləri müəyyənləşib

    Azərbaycan cüdoçularının Meksikanın Qvadalaxara şəhərində təşkil olunacaq Qran-pri turnirindəki ilk rəqibləri müəyyənləşib.

    "Report" Cüdo Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, ölkəni yarışda 7 çəki dərəcəsində 11 idmançı təmsil edəcək.

    Turnirdə 33 ölkədən 231 (142 kişi, 89 qadın) cüdoçu iştirak edəcək.

    Kişilər

    1/16 final

    66 kq

    Yaşar Nəcəfov – Georgios Balarcişvili (Kipr)

    81 kq

    Vüsal Qələndərzadə – Xorxe Peres (Çili)

    1/8 final

    60 kq

    Əhməd Yusifov – İsrael Kruzalta (Meksika)

    Balabəy Ağayev – Maksim Merlin (Fransa)

    66 kq

    Ruslan Paşayev – Romarik Vend-Yam Buda (Fransa) / Finley Allan (Böyük Britaniya) cütünün qalibi

    73 kq

    Hidayət Heydərov – Valtteri Olin (Finlandiya)

    Rəşid Məmmədəliyev – Ulises Mendes (Meksika)

    81 kq

    Zelim Tçkayev – Xose Mariya Mendiola İskyeta (İspaniya) / Hilberto Kardoso (Meksika) cütünün qalibi ilə

    90 kq

    Murad Fətiyev – Aaron Santamariya Rodriqes (İspaniya)

    100 kq

    Zelim Kotsoyev – İosif Simin (İsrail)

    +100 kq

    Uşanqi Kokauri – Marven Qado (Monako)

    cüdo qran-pri Azərbaycan Cüdo Federasiyası

