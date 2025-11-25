Azərbaycan boksçusu doğum günündə Avropa çempionatının yarımfinalına vəsiqə qazanıb
Fərdi
- 25 noyabr, 2025
- 20:18
Azərbaycan boksçusu Tağı Nəsibov Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə keçirilən U-23 Avropa çempionatında yarımfinala yüksəlib.
"Report" xəbər verir ki, 60 kq çəkidə mübarizə aparan milli üzvü 1/4 finalında Qavin Ryandan (İrlandiya) güclü olub.
O, rəqibini 3:2 (28:29, 27:30, 30:27, 30:27, 30:27) hesabı ilə məğlub edib. Nəsibov yarımfinala vəsiqə qazanmaqla doğum günündə özünə azı bürünc medalı da hədiyyə edib.
Tağı noyabrın 28-də yarımfinalda bolqarıstanlı Radoslav Rosenovla döyüşəcək.
Qeyd edək ki, sabah daha 3 boksçumuz 1/4 görüşünə çıxacaq.
Son xəbərlər
21:18
Yermak: Ukrayna və ABŞ prezidentləri noyabrın 27-də Vaşinqtonda görüşəcəklərDigər ölkələr
21:01
Foto
Ceyhun Bayramov Vatikanın dövlət katibini münaqişədən sonra regiondakı inkişaflar barədə məlumatlandırıb - YENİLƏNİBXarici siyasət
20:57
Ukrayna hərbu qulluqçuların sayını 800 min nəfərə endirməyə razılıq veribDigər ölkələr
20:44
Foto
AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri dəyişilibFutbol
20:34
Oğuzda avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb, ölən və xəsarət alanlar varHadisə
20:34
İbrahim Kalın misirli həmkarı ilə Qəzzada atəşkəsin ikinci mərhələsinə keçidi müzakirə edibDigər ölkələr
20:33
İsrail HƏMAS-dan daha bir həlak olmuş girovun meyitini təhvil alıbDigər ölkələr
20:18
Azərbaycan boksçusu doğum günündə Avropa çempionatının yarımfinalına vəsiqə qazanıbFərdi
20:12