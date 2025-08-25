Haqqımızda

Azərbaycan badmintonçuları Gürcüstanda keçirilən beynəlxalq turnirdə 11 medal qazanıblar

Azərbaycanın uşaq və yeniyetmə badmintonçuları Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilən beynəlxalq turnirdə 11 medal qazanıblar.
Fərdi
25 avqust 2025 19:03
Azərbaycan badmintonçuları Gürcüstanda keçirilən beynəlxalq turnirdə 11 medal qazanıblar

Azərbaycanın uşaq və yeniyetmə badmintonçuları Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilən beynəlxalq turnirdə 11 medal qazanıblar.

"Report" xəbər verir ki, Mələk Təhməzli və Muxtar Bədəlov 11, Omar Mehdi və Dəniz Əhmədli 13, Fərəc Kərimli isə 15 yaşadək badmintonçuların mübarizəsində müxtəlif kateqoriyalar üzrə medalçılar sırasında yer alıblar.

Təmsilçilərimizin turnirdəki ümumi qazancı 7 qızıl, 3 gümüş və 1 bürünc medal olub.

Qeyd edək ki, badmintonçularımız ənənəvi olaraq Batumidə keçirilən "Youth International" turnirində ötən il 5-i qızıl, 5-i gümüş və 6-sı bürünc olmaqla 16 medal
qazanıblar.

