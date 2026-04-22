    Avropa üçüncüsü olan Nihat Məmmədli: İstərdim ki, yarışdan qızıl medalla qayıdım

    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Nihat Məmmədli Albaniyanın paytaxtı Tiranada keçirilən Avropa çempionatından qızıl medalla dönmək istəyib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu 60 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı Azərbaycan Güləş Federasiyasının mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.

    O, növbəti yarışlara daha ciddi hazırlaşacağını vurğulayıb:

    "Bu, artıq Avropa çempionatında 4-cü medalımdır. Buna görə şükür edirəm. Təbii ki, istərdim ki, yarışdan qızıl medalla qayıdım. İki Avropa çempionatında qızıl medal qazanmışdım. Bəzən hər şey istədiyin kimi olmur. Əlbəttə ki, səhvi başqalarında axtara bilmərəm. Bu yarışa kimi çox yaxşı təlim-məşq toplanışlarından keçmişdik. Çox yaxşı hazırlaşmışdıq komanda olaraq. Bundan sonra daha yaxşı hazırlaşıb, əlimdən gələni edəcəm ki, yenidən çempion olum".

    Qeyd edək ki, Nihat Məmmədli üçüncü yer uğrunda qarşılaşmada Suner Konunova (UWW) qalib gələrək (6:0) fəxri kürsünün üçüncü pilləsinə qalxıb.

    Son xəbərlər

    21:54

    Pentaqon yaxınlığında iki avtobus toqquşub, azı 23 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    21:37

    TÜRKPA Ermənistanda Türkiyə bayrağının yandırılmasını qınayıb

    Xarici siyasət
    21:36

    Azərbaycanın qadın güləşçiləri Avropa çempionatını 2 bürünc medalla başa vurublar - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    21:30

    Albaniyanın Aİ-yə üzvlüyü məsələsi müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    21:09

    Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    20:59

    Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti