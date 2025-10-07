Avropa çempionatı: Azərbaycan boksçusu finala yüksəlib
Fərdi
- 07 oktyabr, 2025
- 16:26
Azərbaycan təmsilçisi Çexiyanın Ostrava şəhərində boks üzrə keçirilən U-19 Avropa çempionatında finala yüksəlib.
"Report"un məlumatına görə, Banuçiçək Nəsirli (48 kq) bu raundadək irəliləyib.
O, yarımfinalda Ameliya Sulanı (İtaliya) məğlub edib.
Son xəbərlər
16:38
Şavkat Mirziyoyev: "Özbəkistan Orta Dəhlizin inkişafını dəstəkləyir"İnfrastruktur
16:37
"TDT+" formatının təsis edilməsi haqqında qərar imzalanıbXarici siyasət
16:33
Foto
Video
DİN III MDB Oyunlarında sutkalıq xidmət tətbiq edibHadisə
16:30
Bakıda vətəndaşlara qarşı 28 min manatlıq dələduzluq edilibHadisə
16:28
ICD: Sukuk Azərbaycan şirkətlərinə genişlənmə üçün digər bazarlara çıxmağa kömək edəcəkMaliyyə
16:28
Ərdoğan TDT-nin Qəbələdəki Zirvə Görüşü ilə bağlı paylaşım edibXarici siyasət
16:26
Avropa çempionatı: Azərbaycan boksçusu finala yüksəlibFərdi
16:23
Parisdə Lekornyunun iqamətgahı yaxınlığında partlayış baş veribDigər ölkələr
16:18
Foto