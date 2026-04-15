Anahita Bashiri: "Dünya Kubokunda qızıl medal qazanmağımızın əsas səbəbi bir-birimizə olan inamdır"
- 15 aprel, 2026
- 13:29
Azərbaycanın akrobatika gimnastlarının Belçikanın Puurs şəhərində keçirilmiş Dünya Kubokunda qızıl medal qazanmasının əsas səbəbi idmançıların bir-birilərinə inamı olub.
Bunu "Report"a açıqlamasında akrobatika gimnastı Anahita Bashiri bildirib.
O, hazırlıq prosesinin uğurdakı rolunu vurğulayıb:
"Məşqçilərimizlə birlikdə çox işləyirdik. Sinxronluq tələb edən və digər hərəkətləri dəfələrlə təkrarlayır, davamlı məşq edirdik. Burada əsas olan bir-birimizə güvənimiz və inamımız idi. Finala yüksələn bütün komandalar güclü idi. Amma ən güclüləri İsrail və Portuqaliya təmsilçiləridir. Dünya Kubokunda qızıl medal qazanmaq bizim üçün böyük qürurdur. Azərbaycan bayrağını yüksəklərə qaldırmaq və Dünya Kubokunda qızıl medal qazanmaq unudulmaz bir hissdir".
Qeyd edək ki, Anahita Bashiri, Nəzrin Zeyniyeva və Zəhra Rəşidovadan ibarət qadın qrupu Dünya Kubokunda 29.350 xal toplayaraq qalib adını qazanıb.