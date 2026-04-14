İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    AMADA 15 aprel – 15 may tarixlərini "Ədalətli İdman Ayı" elan edib

    Fərdi
    • 14 aprel, 2026
    • 12:12
    AMADA 15 aprel – 15 may tarixlərini Ədalətli İdman Ayı elan edib

    Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyi (AMADA) 15 aprel – 15 may tarixlərini ölkəmizdə "Ədalətli İdman Ayı" elan edib.

    Bu barədə "Report"a qurumdan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Ümumdünya Antidopinq Agentliyi (WADA) aprelin 17-ni dünyada "Ədalətli İdman Günü" elan edib. Təmiz idman dəyərlərinə həsr olunan bu gün dopinqə qarşı qlobal mübarizə ilə bağlı idmançılar, idman ictimaiyyəti və digər maraqlı tərəflər üçün maarifləndirmə məqsədi daşıyır.

    Hər il WADA-nın təşəbbüsünə qoşulan AMADA 2026-cı il 15 aprel – 15 may tarixlərini ölkəmizdə "Ədalətli İdman Ayı" elan edib.

    WADA hər il müxtəlif formatlarda qeyd olunan "Ədalətli İdman Günü"nün bu il də rəqəmsal platformalar vasitəsilə geniş şəkildə təbliğ olunması üçün çağırış edib. Ali antidopinq qurumu cari ildə bu günün "Ədalətli yarış səndən başlayır" şüarı altında keçirilməsini və bu mövzuda paylaşımların #PlayTrueDay həştəqi ilə yayılmasını tövsiyə edir.

    "Ədalətli İdman Ayı – 2026" çərçivəsində AMADA-nın müxtəlif sosial media kanallarında bu günlə bağlı paylaşımların edilməsi ilə yanaşı, Azərbaycanın bölgələrində maarifləndirici tədbirlərin təşkili, müxtəlif təhsil müəssisələrində görüşlərin keçirilməsi, idman federasiyaları ilə əməkdaşlıq çərçivəsində tədbirlərin reallaşdırılması planlaşdırılır. Bununla yanaşı, sosial media kampaniyalarının aparılması və ictimai təşviqat layihələrinin icrası da nəzərdə tutulur.

    WADA 2014-cü ildən etibarən hər il apreldə "Ədalətli İdman Günü"nü qeyd edir. Müxtəlif tarixlərdə keçirilən bu əlamətdar gün 2026-cı ildə 17 aprelə təsadüf edir. Artıq 12 ildir ki, "Ədalətli İdman Günü" beynəlxalq səviyyədə geniş şəkildə qeyd olunur.

    AMADA WADA Ədalətli İdman Ayı Ədalətli İdman Günü

    Son xəbərlər

    17:30
    Foto

    Bakıda AQEM-in qadınların liderliyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransı keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:26

    IMF Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti üzrə proqnozu ciddi dərəcədə yaxşılaşdırıb

    Maliyyə
    17:26

    Fransada Hitlerə rəğbətinə görə Kanye Uestin konsertini qadağan etmək istəyirlər

    Şou-biznes
    17:22

    "Qaradağ Lökbatan"ın oyunçusu Emil Quluzadə II Liqada "Ayın qolu" mükafatını alıb

    Futbol
    17:20

    IMF: Azərbaycan iqtisadiyyatı 2026-2027-ci illərdə orta hesabla ildə 2,35 % artacaq

    Maliyyə
    17:20
    Foto

    Sahibə Qafarova Türkiyədə işgüzar səfərdədir

    Xarici siyasət
    17:19

    IMF yaxın iki il üçün Azərbaycanda inflyasiya proqnozlarını pisləşdirib

    Maliyyə
    17:17

    Azərbaycanda 200-dən çox kişiyə atalıq məzuniyyəti verilib

    Sosial müdafiə
    17:15
    Foto

    Azərbaycanın gələn il üçün büdcəsinin proqnoz göstəriciləri müzakirə olunub

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti