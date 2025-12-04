ACF rəhbərliyi Azərbaycan çempionatı öncəsi məşqçilərlə bir sıra məsələləri müzakirə ediblər
Fərdi
- 04 dekabr, 2025
- 18:37
Cüdo üzrə ölkə çempionatı ərəfəsində məşqçilərlə görüş keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, tədbirdə Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) icraçı vitse-prezidenti Rəşad Rəsullu, ACF prezidentinin müşaviri Natiq Bağırov, baş katibin müavini və idman direktoru Kamran Talıbov, eləcə də performans direktoru və kişilərdən ibarət yığmanın baş məşqçisi Riçard Trautman iştirak ediblər.
İclas zamanı çempionata hazırlıq prosesi, yarışın seçim meyarları, təşkilati məsələlər müzakirə olunub, ümumi və idman etika qaydaları üzrə tövsiyələr verilib.
Son xəbərlər
19:26
Ceyhun Bayramov norveçli həmkarını Cənubi Qafqazda yaranmış yeni reallıqlar barədə məlumatlandırıbXarici siyasət
19:23
Özbəkistan və Azərbaycan "Üstyurd" layihəsi üzrə əməliyyat şirkəti yaradıblarEnergetika
19:22
ADB "yaşıl" və rəqəmsal nəqliyyat sahəsində Azərbaycana dəstəyi gücləndirməyə hazırdırİnfrastruktur
19:17
Səfir: Azərbaycan və Çexiya arasında paylayıcı şəbəkənin modernizasiyası ilə bağlı yeni layihələr nəzərdən keçirilirXarici siyasət
19:04
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Abşeron Lions" qələbə qazanıbKomanda
19:01
Video
"NARGIS" Nəşriyyat evinin "Winter in Azerbaijan" adlı yeni sərgisi açılıbBiznes
18:59
Foto
Şəmkirdə qəzada xəsarət alan 11 nəfər evə buraxılıb - YENİLƏNİB-3Hadisə
18:55
Koşta: Cənubi Qafqazda sülh regoinlararası əməkdaşlıq üçün vacibdirDigər
18:53