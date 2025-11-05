İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Sumqayıtda 800 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    • 05 noyabr, 2025
    • 10:18
    Sumqayıtda 800 abonentin qazı kəsiləcək

    Sumqayıt şəhərində 800 abonentin qazı müvəqqəti kəsiləcək.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna "Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, Sumqayıt şəhərinin 10-cu mikrorayon ərazisində yerləşən 89 mm-lik qaz xəttində baş verən sızmanın aradan aldırılması məqsədilə noyabrın 5-də saat 11:30-dan etibarən 800 abonentin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.

    Qaz təchizatı sızma tam aradan qaldırıldıqdan sonra bərpa ediləcək.

    Sumqayıt qaz fasilə

    Son xəbərlər

    11:27

    ADY: Yağışlı hava şəraitinin yarada biləcəyi çətinliklər aradan qaldırılır

    İnfrastruktur
    11:26
    Foto

    İlham Əliyev Ərəb Koordinasiya Qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərini qəbul edib

    Xarici siyasət
    11:25

    Gürcüstanda azərbaycanlılar da olmaqla kriminal qruplaşmalarla əlaqəli 34 nəfər saxlanılıb

    Digər
    11:23

    "Neftçi"nin kapitanı: "Polşa klubuna qalib gələcəyimizi düşünürəm"

    Komanda
    11:23

    Nazir: Sosialyönlü xərclərin dövlət büdcəsində xüsusi çəkisinin 41,1 % olması nəzərdə tutulur

    Sosial müdafiə
    11:20

    "Google Cloud": Süni intellekt dövlət xidmətlərinin mahiyyətini dəyişəcək

    İKT
    11:19

    "Qarabağ"–"Çelsi" oyununa görə avtobusların hərəkəti məhdudlaşdırılıb

    İnfrastruktur
    11:18

    Mirzoyan: Moskva və Tehran ABŞ-nin TRIPP-də iştirakı ilə bağlı narahatlıq ifadə etməyib

    Region
    11:15

    "EndeavorXR": Daha yüngül süni intellekt modellərinin yaradılmasına böyük investisiyalar qoyulmalıdır

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti