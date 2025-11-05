Sumqayıtda 800 abonentin qazı kəsiləcək
Energetika
- 05 noyabr, 2025
- 10:18
Sumqayıt şəhərində 800 abonentin qazı müvəqqəti kəsiləcək.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna "Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, Sumqayıt şəhərinin 10-cu mikrorayon ərazisində yerləşən 89 mm-lik qaz xəttində baş verən sızmanın aradan aldırılması məqsədilə noyabrın 5-də saat 11:30-dan etibarən 800 abonentin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.
Qaz təchizatı sızma tam aradan qaldırıldıqdan sonra bərpa ediləcək.
