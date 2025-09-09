Sumqayıtda 1 400 abonentə qazın verilişində fasilə yaranacaq
Energetika
- 09 sentyabr, 2025
- 18:18
Sentyabrın 10-da Sumqayıt şəhərində qaz təchizatında məhdudiyyət olacaq.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna "Azəriqaz İB" Sumqayıt QİS-dən məlumat verilib.
Belə ki, 18-ci mikrorayon və Yaşıl Dərənin bir hissəsində 89 millimetrlik orta təzyiqli qaz xəttində sızmaların aradan qaldırılması ilə əlaqədar olaraq 1 200 abonentin qaz verilişi dayandırılacaq.
İşlər başa çatdıqdan sonra qaz təchizatı bərpa ediləcək.
