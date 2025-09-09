İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal

    Sumqayıtda 1 400 abonentə qazın verilişində fasilə yaranacaq

    Energetika
    • 09 sentyabr, 2025
    • 18:18
    Sumqayıtda 1 400 abonentə qazın verilişində fasilə yaranacaq

    Sentyabrın 10-da Sumqayıt şəhərində qaz təchizatında məhdudiyyət olacaq. 

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna "Azəriqaz İB" Sumqayıt QİS-dən məlumat verilib.

    Belə ki, 18-ci mikrorayon və Yaşıl Dərənin bir hissəsində 89 millimetrlik orta təzyiqli qaz xəttində sızmaların aradan qaldırılması ilə əlaqədar olaraq 1 200 abonentin qaz verilişi dayandırılacaq. 

    İşlər başa çatdıqdan sonra qaz təchizatı bərpa ediləcək.

    Sumqayıt Azəriqaz

    Son xəbərlər

    19:01

    BMT Baş katibi İsrailin Qətərdəki HƏMAS liderlərinə zərbə endirməsini pisləyib

    Digər ölkələr
    18:56

    AFFA-da Yüksək Qızlar Liqasında iştirak üçün müraciət etmiş klubların sənədlərinə baxılıb

    Futbol
    18:48
    Foto

    Ceyhun Bayramov Aİ nümayəndəliyinin yeni təyin olunmuş rəhbərini qəbul edib

    Xarici siyasət
    18:47
    Foto

    Naxçıvanda "Yay düşərgəsi"ndə iştirak edən uşaqlarla görüş keçirilib

    Ekologiya
    18:37

    Azərbaycan və Latviya arasında strateji dialoqun dördüncü iclası keçirilib

    Xarici siyasət
    18:36
    Foto

    "Botaş" və BP arasında LNG tədarükü haqqında üçillik müqavilə bağlanıb

    Energetika
    18:31

    Azərbaycanda kotirovka sorğusu üzrə satınalmalar 2 dəfədən çox artıb

    Maliyyə
    18:31
    Foto

    Ceyhun Bayramov Misirin yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

    Xarici siyasət
    18:26
    Video

    Dohada baş verən partlayışlar zamanı HƏMAS rəhbərliyindən heç kim həlak olmayıb - YENİLƏNİB-4

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti