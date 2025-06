Səfir: Ukrayna Bakıda enerji təhlükəsizliyi məsələlərini müzakirə edir

Ukraynanın energetika nazirinin müavini Mikola Kolisnık iyunun 3-də Bakıda işinə start verən Bakı Enerji Forumunda iştirak edir.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

"Biz Ukraynanın təcrübəsini bölüşürük, tərəfdaşlıqlar qururuq, enerji təhlükəsizliyi və dayanıqlı keçid məsələləri üzrə dialoqu inkişaf etdiririk. Ukrayna dünyanın enerji gələcəyinin bir hissəsidir", - səfir yazıb.