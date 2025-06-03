Haqqımızda

Səfir: Ukrayna Bakıda enerji təhlükəsizliyi məsələlərini müzakirə edir

Səfir: Ukrayna Bakıda enerji təhlükəsizliyi məsələlərini müzakirə edir Ukraynanın energetika nazirinin müavini Mikola Kolisnık iyunun 3-də Bakıda işinə start verən Bakı Enerji Forumunda iştirak edir.
Energetika
3 iyun 2025 09:38
Səfir: Ukrayna Bakıda enerji təhlükəsizliyi məsələlərini müzakirə edir

Ukraynanın energetika nazirinin müavini Mikola Kolisnık iyunun 3-də Bakıda işinə start verən Bakı Enerji Forumunda iştirak edir.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

"Biz Ukraynanın təcrübəsini bölüşürük, tərəfdaşlıqlar qururuq, enerji təhlükəsizliyi və dayanıqlı keçid məsələləri üzrə dialoqu inkişaf etdiririk. Ukrayna dünyanın enerji gələcəyinin bir hissəsidir", - səfir yazıb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Ambassador Husyev: Ukraine discussing energy security issues in Baku
Rus versiyası Посол Гусев: Украина обсуждает в Баку вопросы энергобезопасности

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Kristina Lobillo Borrero: “Azərbaycan etibarlı tərəfdaş kimi parlaq nümunədir”
Kristina Lobillo Borrero: “Azərbaycan etibarlı tərəfdaş kimi parlaq nümunədir”
3 iyun 2025 10:44
Nazir: Bakı Enerji Forumu Somali və Azərbaycan arasında tərəfdaşlığı gücləndirəcək
Nazir: "Bakı Enerji Forumu Somali və Azərbaycan arasında tərəfdaşlığı gücləndirəcək"
3 iyun 2025 10:43
İki həftədən sonra Azərbaycan nefti Çexiya rezervuarlarında saxlanılacaq
İki həftədən sonra Azərbaycan nefti Çexiya rezervuarlarında saxlanılacaq
3 iyun 2025 10:33
Nazir: Pakistan dayanıqlı enerjiyə keçidi dəstəkləyir və əməkdaşlığa hazırdır
Nazir: "Pakistan dayanıqlı enerjiyə keçidi dəstəkləyir və əməkdaşlığa hazırdır"
3 iyun 2025 10:23
Pakistan qaz ehtiyatlarının lokallaşdırılmasında göstərdiyi dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edib
Pakistan qaz ehtiyatlarının lokallaşdırılmasında göstərdiyi dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edib
3 iyun 2025 10:19
Azərbaycan yaxın 2 ildə yaşıl enerjinin inkişafının I mərhələsini tamamlayacaq
Azərbaycan yaxın 2 ildə "yaşıl enerji"nin inkişafının I mərhələsini tamamlayacaq
3 iyun 2025 10:17
Gəncənin bəzi hissələrində qaz kəsilib
Gəncənin bəzi hissələrində qaz kəsilib
3 iyun 2025 10:10
Türkiyəli nazir müavini: “Gündəlik qaz hasilatı 40 milyon kubmetrə çatdırılacaq”
Türkiyəli nazir müavini: “Gündəlik qaz hasilatı 40 milyon kubmetrə çatdırılacaq”
3 iyun 2025 10:09
Pərviz Şahbazov: “Enerji keçidinə birtərəfli yanaşma ciddi risklər yarada bilər”
Pərviz Şahbazov: “Enerji keçidinə birtərəfli yanaşma ciddi risklər yarada bilər”
3 iyun 2025 09:55
Nazir: “Azərbaycan qaz ehtiyatlarının inkişafının yeni mərhələsinə daxil olur”
Nazir: “Azərbaycan qaz ehtiyatlarının inkişafının yeni mərhələsinə daxil olur”
3 iyun 2025 09:49

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi