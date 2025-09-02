    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Sabah Sumqayıtın bəzi ərazilərində qaz kəsiləcək

    Energetika
    • 02 sentyabr, 2025
    • 15:49
    Sabah Sumqayıtın bəzi ərazilərində qaz kəsiləcək

    Sumqayıt şəhərində qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna "Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, sentyabrın 3-də Sumqayıt şəhərinin Çerkassı küçəsində yeni təmir olunmuş qaz xətlərinin mövcud şəbəkəyə qoşulması ilə əlaqədar saat 10:00-dan etibarən işlər yekunlaşdırılana qədər 750 abonentin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    Sumqayıt qaz kəsilməsi təmir işləri Azərbaycan "Azəriqaz" İstehsalat Birliyini

    Son xəbərlər

    16:54

    Türk Dünyası Sığorta Birliyinin ilk Assambleyası bu il Şuşada keçiriləcək

    Maliyyə
    16:54

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Bütün yarışlarda ən yaxşı nəticə üçün əlimizdən gələni edirik"

    Fərdi
    16:50

    Azərbaycan "Bank of New York Mellon"la maliyyə bazarında süni intellektin tətbiqinin genişləndirilməsini müzakirə edib

    Maliyyə
    16:45
    Foto

    Naxçıvan şahmatçıları Malatyada uğur qazanıblar

    Fərdi
    16:44

    Laçın aeroportunda dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi yaradılacaq

    İnfrastruktur
    16:43

    Rusiya və ABŞ arasında növbəti məsləhətləşmələr raundu planlaşdırılır

    Digər ölkələr
    16:38
    Foto

    Dövlət Komitəsinin sədri vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    16:35

    Britaniya Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaları elan etməyə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    16:35

    Bakı və Rabat şəhərlərinin qardaşlaşması təşəbbüsü müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti