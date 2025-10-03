İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Sabah Sədərək rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    • 03 oktyabr, 2025
    • 13:53
    Sabah Sədərək rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Sabah Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Sədərək rayonunun bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyətlər olacaq

    "Azərişıq" ASC-nin Naxçıvan RETSİ-dən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, payız-qış mövsümünə hazırlıq çərçivəsində 35/10 kilovoltluq "Sədərək" yarımstansiyasından qidalanan 10 kilovoltluq "Qəsəbə" hava elektrik verilişi xəttində təmir işləri aparılacaq.

    Bununla əlaqədar oktyabrın 4-də saat 10:00-dan 13:00-dək Sədərək rayonunun Heydərabad qəsəbəsində və Qaraağac kəndinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilələr olacaq.

    Naxçıvan elektrik enerjisi məhdudiyyət Sədərək rayonu

    Son xəbərlər

    14:48

    Litva səfiri: "Klaypeda və Bakı limanları Avropa və Cənubi Qafqaz arasında vacib həlqə ola bilər"

    İnfrastruktur
    14:45

    Biləsuvarda avtomobillər toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    14:44

    "Azəriqaz" rəsmisi: "Tariflər hər zaman bazar reallığını tam əks etdirmir"

    Biznes
    14:44

    Gəncədə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    14:43
    Foto

    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Xəzər dənizinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans təşkil edilib

    Ekologiya
    14:42

    Rusiya Azərbaycanla aqrar əməkdaşlığa dair danışıqlar aparmağı planlaşdırır

    ASK
    14:40

    Azərbaycan karateçiləri III MDB Oyunlarında yarımfinala yüksəliblər

    Fərdi
    14:39

    Suriya hökuməti Əs-Suveydada parlament seçkiləri keçirməyəcək

    Digər ölkələr
    14:37

    Kobaxidze: AŞPA-nın qətnaməsi Avropa bürokratiyasının böhranını əks etdirir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti