Sabah Sədərək rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq
Energetika
- 03 oktyabr, 2025
- 13:53
Sabah Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Sədərək rayonunun bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyətlər olacaq
"Azərişıq" ASC-nin Naxçıvan RETSİ-dən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, payız-qış mövsümünə hazırlıq çərçivəsində 35/10 kilovoltluq "Sədərək" yarımstansiyasından qidalanan 10 kilovoltluq "Qəsəbə" hava elektrik verilişi xəttində təmir işləri aparılacaq.
Bununla əlaqədar oktyabrın 4-də saat 10:00-dan 13:00-dək Sədərək rayonunun Heydərabad qəsəbəsində və Qaraağac kəndinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilələr olacaq.
Son xəbərlər
14:48
Litva səfiri: "Klaypeda və Bakı limanları Avropa və Cənubi Qafqaz arasında vacib həlqə ola bilər"İnfrastruktur
14:45
Biləsuvarda avtomobillər toqquşub, ölən və xəsarət alanlar varHadisə
14:44
"Azəriqaz" rəsmisi: "Tariflər hər zaman bazar reallığını tam əks etdirmir"Biznes
14:44
Gəncədə avtomobil piyadanı vuraraq öldürübHadisə
14:43
Foto
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Xəzər dənizinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans təşkil edilibEkologiya
14:42
Rusiya Azərbaycanla aqrar əməkdaşlığa dair danışıqlar aparmağı planlaşdırırASK
14:40
Azərbaycan karateçiləri III MDB Oyunlarında yarımfinala yüksəliblərFərdi
14:39
Suriya hökuməti Əs-Suveydada parlament seçkiləri keçirməyəcəkDigər ölkələr
14:37