    Sabah Biləsuvarda 600 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    • 07 aprel, 2026
    • 17:36
    Sabah Biləsuvarda 600 abonentin qazı kəsiləcək

    Sabah Biləsuvarın bir hissəsinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, Biləsuvar rayonu Xırmandalı kəndində yerləşən əsas paylayıcı yeraltı qaz xəttində qaz sızması aşkar edilib.

    Aşkar olunmuş nasazlığın aradan qaldırılması məqsədilə 8 aprel saat 10:00-dan etibarən təmir işləri başa çatanadək ümumilikdə 600 abonentin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.

    Biləsuvar rayonu Qaz təchizatı

