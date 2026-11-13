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    Qırğızıstanda yeni qaz yatağı kəşf edilib

    Energetika
    • 13 noyabr, 2026
    • 13:08
    Qırğızıstanda yeni qaz yatağı kəşf edilib

    Qırğızıstanda yeni təbii qaz yatağı kəşf edilib.

    "Report" Qırğızıstan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Qırğızneftqaz" şirkəti məlumat yayıb.

    Mayluu-Suu rayonunda aşkar edilən yatağın gündəlik qaz ehtiyatı 40 min kubmetrdən çoxdur. Bu, Koçkor-Atanı və ətraf kəndləri təbii qazla tam təmin etməyə imkan verəcək.

    "Qırğızneftqaz" ASC-nin İdarə Heyətinin sədri Samsaalı Çetimbayev qeyd edib ki, son 10-15 ildə müəssisədə belə məhsuldarlığa malik qaz mənbələri qeydə alınmayıb.

    Qaz yatağı Qırğız Respublikası
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