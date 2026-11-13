Qırğızıstanda yeni qaz yatağı kəşf edilib
Energetika
- 13 noyabr, 2026
- 13:08
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Qırğızıstanda yeni təbii qaz yatağı kəşf edilib.
"Report" Qırğızıstan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Qırğızneftqaz" şirkəti məlumat yayıb.
Mayluu-Suu rayonunda aşkar edilən yatağın gündəlik qaz ehtiyatı 40 min kubmetrdən çoxdur. Bu, Koçkor-Atanı və ətraf kəndləri təbii qazla tam təmin etməyə imkan verəcək.
"Qırğızneftqaz" ASC-nin İdarə Heyətinin sədri Samsaalı Çetimbayev qeyd edib ki, son 10-15 ildə müəssisədə belə məhsuldarlığa malik qaz mənbələri qeydə alınmayıb.
Son xəbərlər
13:26
DYP: Yol-nəqliyyat hadisələrinin 41,1 %-ni piyadavurma təşkil edirHadisə
13:26
İri investisiya layihələrinə "10 illik maliyyə öhdəliyi pasportu" mexanizminin tətbiqi təklif olunubDaxili siyasət
13:26
AEBA: İranda 400 kq-dan çox zənginləşdirilmiş uranın yeri hələ də məlum deyilDigər ölkələr
13:24
Kürdəmirdə Toxum Sərgi-Satış Yarmarkası keçirilibASK
13:15
Rumıniyada kimya kompleksində xlor sızması baş verib, 260 nəfər təxliyə edilibDigər ölkələr
13:12
Azərbaycan 10 ayda nəqliyyat və anbar təsərrüfatında 14 milyard manatdan çox gəlir əldə edibİnfrastruktur
13:10
Azərbaycan millisi U-23 Avropa çempionatında 7 boksçu ilə mübarizə aparacaqFərdi
13:08
Deputat: Dərsliklərin nəşrinə ayrılan vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı hesabatlar təqdim edilməlidirElm və təhsil
13:08
Qırğızıstanda yeni qaz yatağı kəşf edilibEnergetika