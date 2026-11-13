Новое месторождение газа открыли в Кыргызстане
Энергетика
- 13 ноября, 2026
- 12:38
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В Кыргызстане открыто новое месторождение природного газа.
Как передает Report со ссылкой на кыргызские медиа, об этом сообщает компания "Кыргызнефтегаз".
Запасы источника, обнаруженного в районе Майлуу-Суу, составляют более 40 тыс. кубометров газа в сутки. Это позволит полностью обеспечивать голубым топливом Кочкор-Ату и окрестные села.
Председатель правления ОАО "Кыргызнефтегаз" Самсаалы Четимбаев отметил, что за последние 10–15 лет на предприятии не фиксировали источников газа с такой производительностью.
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