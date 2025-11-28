Lerikin bəzi kəndlərində işıq olmayacaq
Energetika
- 28 noyabr, 2025
- 09:12
Bu gün Lerik rayonunun bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.
Bu barədə "Report"a "Azərişıq" ASC-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Lerik Elektrik Şəbəkəsinin (EŞ) ərazisində noyabrın 28-də 35 kV-luq "Lerik-1" və "Lerik-2" hava xəttində təmir və ağac budanması işləri aparılacaq.
Bununla əlaqədar olaraq saat 10:30-dan 12:30-dək Diryan, Gürdəsər, Lərmərud, Livədirqə, Nücü, Şingədulan, Zenoni, Züvüç kəndlərində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq. Təmir və ağac budanması işləri başa çatdıqdan sonra həmin yaşayış məntəqələri daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.
