İlham Mirzəliyev Mingəçevirdə vətəndaşları qəbul edəcək
Energetika
- 28 avqust, 2025
- 12:03
"Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri İlham Mirzəliyev Mingəçevir şəhərində vətəndaşları qəbul edəcək.
"Report" səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir ki, qəbul sentyabrın 12-də, saat 10:00-da Mingəçevir və Yevlax sakinləri üçün keçiriləcək.
Qəbulda istilik və isti su təchizatı ilə bağlı vətəndaşları maraqlandıran suallar cavablandırılacaq, istilik təchizatına dair sakinlərin problemləri dinləniləcək.
Qəbul Mingəçevir şəhəri Heydər Əliyev Mərkəzində baş tutacaq.
Son xəbərlər
13:16
Paşinyan: II Qaregin vəzifəsini tərk etməlidirRegion
13:15
Azərbaycanın hakim-inspektoru UEFA-dan təyinat alıbFutbol
13:11
Ukrayna Rusiyaya məxsus "Kalibr" raket daşıyıcı gəmini vurubDigər ölkələr
13:08
Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsi Bərdədən Xankəndiyə köçürülürİnfrastruktur
13:04
Ermənistan Baş naziri: Eyni zamanda Aİ və Aİİ-də üzvlük mümkün deyilDigər ölkələr
13:00
Təhsil kreditinə müraciətin vaxtı açıqlanıbElm və təhsil
12:53
SOCAR 6 ayda Türkiyədəki zavodunda dizel yanacağı istehsalını 7 % artırıbEnergetika
12:51
Azərbaycanda telekommunikasiya sahəsində yeni dövlət standartları qəbul edilibİKT
12:50