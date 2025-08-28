    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi Neokolonializmlə mübarizə Hava proqnozu

    Energetika
    • 28 avqust, 2025
    • 12:03
    İlham Mirzəliyev Mingəçevirdə vətəndaşları qəbul edəcək
    İlham Mirzəliyev

    "Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri İlham Mirzəliyev Mingəçevir şəhərində vətəndaşları qəbul edəcək.

    "Report" səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir ki, qəbul sentyabrın 12-də, saat 10:00-da Mingəçevir və Yevlax sakinləri üçün keçiriləcək.

    Qəbulda istilik və isti su təchizatı ilə bağlı vətəndaşları maraqlandıran suallar cavablandırılacaq, istilik təchizatına dair sakinlərin problemləri dinləniləcək.

    Qəbul Mingəçevir şəhəri Heydər Əliyev Mərkəzində baş tutacaq. 

    #Azəristiliktəchizat   #istilik   #İlham Mirzəliyev  

