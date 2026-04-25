Gürcüstanın Azərbaycandan yanacaq və sürtkü yağları alışına çəkdiyi xərc 13 % artıb
- 25 aprel, 2026
- 12:06
Bu ilin yanvar-mart aylarında Gürcüstan Azərbaycandan 28,14 milyon ABŞ dolları dəyərində yanacaq və sürtkü yağı idxal edib.
"Report"un Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrünün göstəricisindən 13 % çoxdur.
Beləliklə, Azərbaycan Gürcüstana yanacaq və sürtkü yağı tədarük edən ölkələr sırasında 5-ci yerdə qərarlaşıb.
Bu ilin ilk 3 ayı ərzində Gürcüstan xarici ölkələrdən 516,6 milyon ABŞ dolları dəyərində yanacaq və sürtkü yağları alıb ki, bu da 1 il əvvəlki göstəricidən 48 % çoxdur.
Hesabat dövründə Gürcüstan Rusiyadan 269 milyon ABŞ dolları, Türkiyədən 48,6 milyon ABŞ dolları, Rumıniyadan 40,85 milyon ABŞ dolları, Bolqarıstandan 30,6 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul idxal edib.
Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Gürcüstan xaricdən 1,6 milyard ABŞ dolları dəyərində yanacaq və sürtkü yağları alıb ki, bunun da 145 milyon ABŞ dolları Azərbaycanın payına düşüb.