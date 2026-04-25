İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    25 aprel, 2026
    • 12:06
    Gürcüstanın Azərbaycandan yanacaq və sürtkü yağları alışına çəkdiyi xərc 13 % artıb

    Bu ilin yanvar-mart aylarında Gürcüstan Azərbaycandan 28,14 milyon ABŞ dolları dəyərində yanacaq və sürtkü yağı idxal edib.

    "Report"un Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrünün göstəricisindən 13 % çoxdur.

    Beləliklə, Azərbaycan Gürcüstana yanacaq və sürtkü yağı tədarük edən ölkələr sırasında 5-ci yerdə qərarlaşıb.

    Bu ilin ilk 3 ayı ərzində Gürcüstan xarici ölkələrdən 516,6 milyon ABŞ dolları dəyərində yanacaq və sürtkü yağları alıb ki, bu da 1 il əvvəlki göstəricidən 48 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Gürcüstan Rusiyadan 269 milyon ABŞ dolları, Türkiyədən 48,6 milyon ABŞ dolları, Rumıniyadan 40,85 milyon ABŞ dolları, Bolqarıstandan 30,6 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul idxal edib.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Gürcüstan xaricdən 1,6 milyard ABŞ dolları dəyərində yanacaq və sürtkü yağları alıb ki, bunun da 145 milyon ABŞ dolları Azərbaycanın payına düşüb.

    Azərbaycandan yanacaq və sürtkü yağı idxalı Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsi
    Расходы Грузии на закупку топлива и смазочных масел из Азербайджана выросли на 13%

    Son xəbərlər

    20:59

    "Qəbələ"nin baş məşqçisi: Kaxaber Sxadadze: "Hər oyun bizim üçün finala bərabər olacaq"

    Futbol
    20:53

    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Böyük futbol xırda detallardan ibarətdir"

    Futbol
    20:52

    Meksika XİN Çiuaua ştatındakı insidenti şərh edib

    Digər ölkələr
    20:43

    Afrika İttifaqı yaraqlıların Malinin paytaxtına və bölgələrinə hücumlarını pisləyib

    Digər ölkələr
    20:38

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin bütün spektri üzrə məzmunlu müzakirələr apardıq

    Xarici siyasət
    20:35

    İslam Bazarqanov Albaniyada Avropa çempionu olub

    Fərdi
    20:32
    Foto

    Azərbaycanın dağ xizəkçisi Şanel Akselsson Norveçdəki beynəlxalq yarışda 4-cü olub

    Fərdi
    20:26

    XİN Ukrayna ilə imzalanan saziş haqqında məlumat yayıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    20:23
    Foto

    Premyer Liqa: "Qəbələ" - "Araz-Naxçıvan" oyununda qalib müəyyənləşməyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti