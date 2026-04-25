Расходы Грузии на закупку топлива и смазочных масел из Азербайджана выросли на 13%
Энергетика
- 25 апреля, 2026
- 12:23
Грузия в январе-марте текущего года импортировала из Азербайджана топливо и смазочные масла на сумму $28,14 млн, что на 13% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Согласно расчетам Report на основе данных Национальной службы статистики Грузии, Азербайджан занял 5-е место среди стран-поставщиков топлива и смазочных масел в Грузию.
За первый квартал текущего года Грузия приобрела у зарубежных стран топливо и смазочные масла на сумму $ 516,6 млн, что на 48% больше показателя годичной давности.
В отчетном периоде Грузия импортировала продукцию из России на сумму $269 млн, из Турции - на $48,6 млн, из Румынии - на $40,85 млн, из Болгарии - на $30,6 млн.
14:13
Баку и Киев могут наладить сотрудничество в производстве антидронов и обмен опытом в этой областиАрмия
14:12
Владимир Зеленский поблагодарил президента Ильхама Алиева за помощь УкраинеВнешняя политика
14:04
Президент Ильхам Алиев: SOCAR много лет успешно работает в УкраинеВнешняя политика
14:03
Ильхам Алиев: Военно-промышленный комплекс развивается как в Азербайджане, так и в УкраинеВнешняя политика
13:57
Фото
Президенты Азербайджана и Украины выступили с заявлениями для прессыВнешняя политика
13:51
Зеленский: Украинские студенты приедут в Азербайджан на реабилитациюВнутренняя политика
13:49
В Габале состоялась встреча президентов Ильхама Алиева и Владимира Зеленского в формате "один на один" и в расширенном составе - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
13:46
Зеленский заявил о готовности провести переговоры с РФ в АзербайджанеВнешняя политика
13:44