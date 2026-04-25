    Расходы Грузии на закупку топлива и смазочных масел из Азербайджана выросли на 13%

    Грузия в январе-марте текущего года импортировала из Азербайджана топливо и смазочные масла на сумму $28,14 млн, что на 13% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

    Согласно расчетам Report на основе данных Национальной службы статистики Грузии, Азербайджан занял 5-е место среди стран-поставщиков топлива и смазочных масел в Грузию.

    За первый квартал текущего года Грузия приобрела у зарубежных стран топливо и смазочные масла на сумму $ 516,6 млн, что на 48% больше показателя годичной давности.

    В отчетном периоде Грузия импортировала продукцию из России на сумму $269 млн, из Турции - на $48,6 млн, из Румынии - на $40,85 млн, из Болгарии - на $30,6 млн.

    Импорт нефтепродуктов Национальная служба статистики Грузии Грузия
    Gürcüstanın Azərbaycandan yanacaq və sürtkü yağları alışına çəkdiyi xərc 13 % artıb

