Расходы Грузии на закупку топлива и смазочных масел из Азербайджана выросли на 13%

Грузия в январе-марте текущего года импортировала из Азербайджана топливо и смазочные масла на сумму $28,14 млн, что на 13% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Согласно расчетам Report на основе данных Национальной службы статистики Грузии, Азербайджан занял 5-е место среди стран-поставщиков топлива и смазочных масел в Грузию.

За первый квартал текущего года Грузия приобрела у зарубежных стран топливо и смазочные масла на сумму $ 516,6 млн, что на 48% больше показателя годичной давности.

В отчетном периоде Грузия импортировала продукцию из России на сумму $269 млн, из Турции - на $48,6 млн, из Румынии - на $40,85 млн, из Болгарии - на $30,6 млн.