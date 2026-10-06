"Göyçay" KSES-də istehsal edilən enerjinin həcmi açıqlanıb
Energetika
- 06 oktyabr, 2026
- 14:24
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İstismara verildiyi tarixdən bu ilin oktyabr ayınadək "Göyçay" Kiçik Su Elektrik Stansiyasında (KSES) 72,4 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edilib.
Bu barədə "Report"a Energetika Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, "Göyçay" KSES ümumi gücü 3,1 MVt olmaqla, hər biri 1,033 MVt gücündə olan 3 ədəd hidroaqreqatdan ibarətdir.
Qeyd edək ki, 11 il əvvəl – 2015-ci il oktyabrın 6-da Şirvan kanalının Göyçay rayonunun Bığır kəndi ərazisindən keçən hissəsində tikilmiş basqılı derivasiya tipli "Göyçay" KSES-in açılışı olub.
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