İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    "Göyçay" KSES-də istehsal edilən enerjinin həcmi açıqlanıb

    Energetika
    • 06 oktyabr, 2026
    • 14:24
    Göyçay KSES-də istehsal edilən enerjinin həcmi açıqlanıb

    İstismara verildiyi tarixdən bu ilin oktyabr ayınadək "Göyçay" Kiçik Su Elektrik Stansiyasında (KSES) 72,4 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edilib.

    Bu barədə "Report"a Energetika Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, "Göyçay" KSES ümumi gücü 3,1 MVt olmaqla, hər biri 1,033 MVt gücündə olan 3 ədəd hidroaqreqatdan ibarətdir.

    Qeyd edək ki, 11 il əvvəl – 2015-ci il oktyabrın 6-da Şirvan kanalının Göyçay rayonunun Bığır kəndi ərazisindən keçən hissəsində tikilmiş basqılı derivasiya tipli "Göyçay" KSES-in açılışı olub.

    Göyçay Kiçik Su Elektrik Stansiyası (KSES) Bığır kəndi
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    05:54

    "The Times": İsrail 8 oktyabrda Britaniya konsulluğunu bağlayacaq

    Digər ölkələr
    05:24

    Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıb

    Digər ölkələr
    04:55

    Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    04:28

    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:07

    Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıb

    Xarici siyasət
    02:55

    Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edir

    Digər ölkələr
    02:13

    Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib

    Digər ölkələr
    01:41

    Qətər sahillərində tankerə hücum edilib, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti