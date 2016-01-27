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    ​Dünya bazarında xam neftin qiyməti 1 dollardan çox bahalaşıb

    Brent markalı neft 4,3% bahalaşaraq 31,80 dollar/barelə bərabər olub

    Bakı. 27 yanvar. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 1,11 dollar yaxud 3,66% bahalaşaraq 31,45 dollar/barel təşkil edib.

    "Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 1,30 dollar və ya 4,26% bahalaşaraq 31,80 dollar/barelə bərabər olub.

    Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2016-cı il üzrə neftin orta qiymətinin 36 dollar/barel olacağı gözlənilir.

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