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    ​Dünya bazarında neftin ucuzlaşması davam edir

    Brent markalı neftin qiyməti 46,7 dollar/barelə düşüb

    Bakı. 28 oktyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,81 dollar yaxud 0,02% ucuzlaşaraq 43,17 dollar/barel təşkil edib.

    "Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 0,68 dollar və ya 1,43% ucuzlaşaraq 46,68 dollar/barelə bərabər olub.

    Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 49 dollar/barel olacağı gözlənilir.

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