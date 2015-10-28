​Dünya bazarında neftin ucuzlaşması davam edir

Bakı. 28 oktyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,81 dollar yaxud 0,02% ucuzlaşaraq 43,17 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 0,68 dollar və ya 1,43% ucuzlaşaraq 46,68 dollar/barelə bərabər olub.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 49 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Tural İbadlıXəbərin müəllifi
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