    Corat qəsəbəsində qaz təchizatında fasilə olacaq

    Energetika
    • 24 oktyabr, 2025
    • 11:00
    Corat qəsəbəsində qaz təchizatında fasilə olacaq

    Bu gün mövcud qaz sayğaclarının yeni xəttin üzərinə köçürülməsi ilə əlaqədar Corat qəsəbəsində qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq.

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən Sumqayıt Qaz İstismar Sahəsindən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, saat 12:00-dan etibarən məktəbin yanı – dördyol adlanan ərazidə aparılan işlər səbəbindən 500 abonentin qaz təchizatı işlər tamamlananadək dayandırılacaq.

    Qurumdan bildirilib ki, qaz verilişinin bərpası işlər başa çatdıqdan dərhal sonra təmin olunacaq.

    Sumqayıt Corat qəsəbəsi qaz təchizatı

