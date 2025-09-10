İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    Energetika
    • 10 sentyabr, 2025
    • 20:45
    Cəlilabadın iki yaşayış məntəqəsinin elektrik təsərrüfatı yenidən qurulur

    Cəlilabad rayonunun iki yaşayış məntəqəsinin elektrik təsərrüfatı yenidən qurulur.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, rayonun Günəşli və Komanlı kəndlərinin, eləcə də Göytəpə şəhərinin Valeh Heydərov küçəsində elektrik təsərrüfatının yenidən qurulması davam etdirilir. 

    Həmçinin cari ilin birinci rübündə 349 ədəd 0.4 kVa, 184 ədəd 10 kVa elektrik dayağı, 496 ədəd izolyator dəyişdirilib. Eləcə də 266 ədəd transformator cari təmir olunub.

    Cəlilabad elektrik

