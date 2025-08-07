Bu il “Şahdəniz” yatağı üzrə əsaslı xərclər 16 % artıb

Bu ilin yanvar-iyun aylarında “Şahdəniz” konsorsiumu Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən eyniadlı qaz-kondensat yatağı üzrə fəaliyyətlərə təxminən 1 milyard 282 milyon ABŞ dolları əməliyyat və 472 milyon ABŞ dolları əsaslı xərclər yönəldib.
Bu barədə “Report” yatağın operatoru olan “BP-Azerbaijan” şirkətinin əməliyyatçılar adından bu ilin I yarısının yekunları üzrə biznesə dair yaydığı məlumata istinadən xəbər verir..
“Şahdəniz” yatağı üzrə əməliyyat xərclərinin həcmi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 31 milyon ABŞ dolalrı və ya 2,5 %, əsaslı xərclərin həcmi isə il ərzində 65 milyon ABŞ dolları və ya 16 % artıb.
Bildirilib ki, bu xərclərin böyük əksəriyyəti “Şahdəniz 2” layihəsinə aid olub.
Qeyd edək ki, "Şahdəniz" perspektiv sahəsinin kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında saziş 1996-cı il iyunun 4-də imzalanıb. "Şahdəniz" üzrə hasilatın pay bölgüsü (PSA) sazişi 17 oktyabr 1996-cı ildə ratifikasiya olunub. Bakıdan 70 km cənub-şərqdə yerləşən yataq 1999-cu ildə kəşf olunub.
Layihədə BP (operator – 29,99 %), Cənub Qaz Dəhlizi (16,02 %), “LUKoil” (19,99 %), TPAO (19 %), MVM (5 %), NİKO (10 %) şirkətləri iştirak edir.