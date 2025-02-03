“Brent” markalı neftin qiyməti yanvarın 9-dan ilk dəfə 76 dollardan aşağı düşüb

Londonun ICE birjasında 2024-cü ilin martında çatdırılacaq “Brent” markalı neftin fyuçerslərinin qiyməti yanvarın 9-dan bəri ilk dəfə bir barel üçün 76 dollardan aşağı düşüb.
“Report” xəbər verir ki, bunu ticarət məlumatları göstərir.
Bakı vaxtı ilə saat 04:20-yə olan məlumata görə, “Brent” markalı neftin bir barelinin qiyməti 0,31 % ucuzlaşaraq 75,98 dollar olub.
Bakı vaxtı ilə saat 04:37-də “Brent” markalı neftin bir barreli 76,21 dollar (0,3 %) olub. Eyni zamanda, 2024-cü ilin fevralında çatdırılacaq WTI markalı xam neftin fyuçersləri 0,35 % ucuzlaşaraq bir barel üçün 73,58 dollar təşkil edir.
Bakı vaxtı ilə saat 05:00-da “Brent” markalı neftin bir barreli 76,10 dollara (0,14 %) satılıb. Eyni zamanda, WTI markalı xam neftin 2022-ci ilin oktyabrında tədarükü üçün fyuçerslər 0,26 % ucuzlaşaraq bir barel üçün 73,77 dollar təşkil edib.