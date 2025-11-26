İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Biləsuvar rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinə yeni rəis təyin olunub

    Energetika
    • 26 noyabr, 2025
    • 16:56
    Biləsuvar rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinə yeni rəis təyin olunub

    Biləsuvar rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinə yeni rəis təyinatı olub.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, "Azərişıq" ASC-nin sədri Vüqar Əhmədov bununla bağlı müvafiq sərəncam imzalayıb.

    Sərəncama əsasən, həmin vəzifəyə Samir Hüseynov təyin olunub. S.Hüseynov bu təyinata qədər Masallı rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinin rəisi olub.

    Qeyd edək ki, Biləsuvar rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinin əvvəlki rəisi Ruhin Məmmədov isə Şamaxı rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinə rəis təyin edilib.

    Biləsuvar enerji təchizatı sərəncam

