    Biləcəri və Mərəzə qəsəbələrinin bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    • 14 noyabr, 2025
    • 09:20
    Bu gün Bakının Biləcəri və Qobustan rayonunun Mərəzə qəsəbələrinin bir sıra ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq

    Bu barədə "Report"a "Azərişıq" ASC-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, elektrik enerjisinin verilişində keyfiyyət göstəricilərinin artırılması və artan yük tələbatının qarşılanması məqsədilə noyabrın 14-də Biləcəri Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (ETSİ) ərazisində 35/6 kV-luq yarımstansiyadan qidalanan Transformator Məntəqəsində (TM) yenidənqurma və təmir-təftiş işləri aparılacaq.

    Bununla əlaqədar olaraq saat 10:30-dan 15:00-dək Biləcəri qəsəbəsi M. Aslanov, L. Tolstoy küçələri, Mərəzə qəsəbəsinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq. İşlər başa çatdıqdan sonra sözügedən ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.

    Azərişıq Mərəzə Biləcəri

