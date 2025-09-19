İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü

    Naxçıvanın enerji sistemi yenidən qurulur

    Energetika
    • 19 sentyabr, 2025
    • 10:49
    Naxçıvanın enerji sistemi yenidən qurulur

    "AzərEnerji" ASC Naxçıvan Muxtar Respublikasının enerji sistemini yenidən qurur.

    "Report" səhmdar cəmiyyətə istinadən xəbər verir ki, hazırda regionun elektrik enerjisi təminatında əsas rol oynayan istismar müddətini keçmiş bir neçə yarımstansiya sökülərək yenidən tikilir.

    Belə ki, 154/110/10 kilovoltluq "Babək", 110/35/10 kilovoltluq "Çeşməbasar" və 110/35/10 kilovoltluq "Naxçıvan" yarımstansiyaları sökülərək tam yenidən tikilir. Həmçinin, Naxçıvan Regional Rəqəmsal İdarəetmə və SCADA mərkəzi, eləcə də müasir texniki infrastrukturlar yaradılır.

    Yeni enerji obyektləri tikilərək istifadəyə verildikdən sonra regionda elektrik enerjisi təchizatının etibarlılığı və dayanıqlılığı əhəmiyyətli dərəcədə artacaq, eyni zamanda Naxçıvanın enerji təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsinə və davamlı inkişafına töhfə verəcək.

    Bununla yanaşı, "AzərEnerji" Naxçıvan ötürücü elektrik şəbəkəsinin modernləşdirilməsi istiqamətində də ciddi işlər aparır. Muxtar Respublikada ötən əsrin 50-ci illərinin sonundan istismarda olan hava elektrik verilişi xətləri sökülərək yenidən qurulur. İlkin mərhələdə 110 kilovoltluq "Culfa", "Ordubad-1" və "Ordubad-2" yüksək gərginlikli ötürmə xətləri ikidövrəli olmaqla, ümumilikdə 68 km məsafədə yenidən çəkilir.

    Naxçıvan Muxtar Respublikasında 3 istiqamətdə çəkilən ötürmə xətlərində və 3 yerdə tikilən yarımstansiyalarda, o cümlədən Regional Rəqəmsal İdarəetmə Mərkəzində aparılan işlərin gələn il ərzində yekunlaşdırılması planlaşdırılır.

    https://youtu.be/e20a0OXhF00

    Son xəbərlər

    11:15

    Ekvadordan Rusiyaya gələn gəmidə 1,5 tondan artıq kokain aşkarlanıb

    Region
    11:14

    DTX Akademiyasının rəisi: Azərbaycan Konstitusiyasına dəyişikliklərin edilməsi zəruridir

    Milli Məclis
    11:13

    "Formula 1" zonasına keçirilməsi qadağan edilən əşyaların siyahısı açıqlanıb

    Daxili siyasət
    11:10

    Sadiq Qurbanov: Suverenliyin bərpası 1918-ci ildən bəri davam edən milli mübarizənin tarixi zirvəsi idi

    Daxili siyasət
    11:06

    Deputat: Azərbaycan Konstitusiyası dövrün tələblərinə cavab verir

    Milli Məclis
    11:03

    Aİ səfirləri bu gün Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini müzakirə edəcəklər

    Digər ölkələr
    10:58

    İrandan 16 kq narkotikin ölkəyə keçirilməkdə şübhəli bilinən azərbaycanlı saxlanılıb

    Hadisə
    10:56
    Foto
    Video

    Suqovuşan–Sərsəng su anbarı–Qozlukörpü–Kəlbəcər yolunun tikintisi ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb

    İnfrastruktur
    10:55

    "Formula 2" pilotu Bakıda keçirilən sərbəst yürüşdə uğursuzluqla üzləşib

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti