    Azərbaycanda karbamid istehsalı 3 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    • 14 oktyabr, 2025
    • 17:15
    Azərbaycanda karbamid istehsalı 3 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda 485,3 min ton həcmində karbamid istehsal olunub.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu, 2024-cü ilin ilk 9 ayı ilə müqayisədə 2,6 % çoxdur.

    Oktyabrın 1-nə 68,2 min ton hazır məhsul qalığı yaranıb.

    Xatırladaq ki, karbamid (azot gübrəsi) Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisindəki "SOCAR Karbamid" zavodunda istehsal edilir. Zavod 2019-cu il yanvarın 16-da istifadəyə verilib, il ərzində 435 milyon kubmetr təbii qazdan xammal kimi istifadə etməklə 650-660 min ton karbamid istehsal etmək gücündədir. İstehsal həcminin 70 %-i ixrac üçün nəzərdə tutulub.

