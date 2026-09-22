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    Azər Məmmədov Xankəndidə vətəndaşları qəbul edəcək

    Energetika
    • 22 sentyabr, 2026
    • 15:51
    Azər Məmmədov Xankəndidə vətəndaşları qəbul edəcək

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin rəhbəri Azər Məmmədov Xankəndi şəhərində vətəndaşları qəbul edəcək.

    "Report" "Azəriqaz"a istinadən xəbər verir ki, növbəti vətəndaş qəbulu sentyabrın 25-də saat 11:00-da Xankəndidə (Zona 1, bina 3 - Abadlaşdırma və Kommunal Xidmətlər Departamentinin yerləşdiyi bina) keçiriləcək.

    Görüşdə Xankəndi şəhərinin, Ağdərə və Xocalı rayonlarının sakinlərinin müraciətləri dinləniləcək.

    Birlik vətəndaşların diqqətinə çatdırır ki, qəbulda ünvanlanan müraciətlər yalnız "Azəriqaz"ın xidmət sahələrinə aid olmalıdır.

    Qəbula dair əlavə məlumat almaq istəyənlər Qarabağ Regional Qaz İstismarı İdarəsinə (tel.: 050-844-40-19; 055-227-24-33) müraciət edə bilərlər.

    Vətəndaş qəbulu Azər Məmmədov Azəriqaz İB Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR)

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